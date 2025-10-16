Ричмонд
Глава ФСБ назвал ответственного за срывы мирного разрешения украинского конфлика

Бортников: Британия отвечает за срывы мирного разрешения конфликта на Украине.

Власти и спецслужбы Великобритании несут отвественность за неоднократные срывы мирного урегулирования на Украине. Об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств в Самарканде заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

«Еще в марте 2022 года курс Лондона ясно обозначил бывший премьер Джонсон, передав подопечным в Киеве указание: Будем просто воевать», — отметил руководитель ведомства.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон мог выступать за затягивание украинского конфликта в интересах своего спонсора — бизнесмена Кристофера Харборна, имеющего долю в оборонной компании QinetiQ.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Джонсона ответа за коррупцию при поставках Украине.

