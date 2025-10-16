Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФСБ назвали авторов операций с беспилотниками в Европе

У специалистов не возникает сомнений относительно участия спецслужб стран НАТО в инцидентах, связанных с предполагаемым появлением российских беспилотников над территорией Европейского союза. Об этом сообщает председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.

Срочная новость.

У специалистов не возникает сомнений относительно участия спецслужб стран НАТО в инцидентах, связанных с предполагаемым появлением российских беспилотников над территорией Европейского союза. Об этом сообщает председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше