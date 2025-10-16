Стало известно о раннем снеге в европейской части России в середине октября

На этой неделе в отдельных регионах европейской территории России ожидается выпадение снежного покрова. Соответствующий прогноз озвучил в интервью представителям массовой информации научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Метеоролог уточнил, что 17 октября непродолжительный снежный покров сформируется в южных районах Архангельской области и Республики Коми. В настоящее время атмосферные осадки в виде снега уже зафиксированы на территории Дальневосточного региона.
Исключением остается Приморский край, где снег выпадет к завершению текущей недели, преимущественно в горных районах. Значительное количество снежных осадков отмечается throughout Сибирского федерального округа. По расчетам специалиста, снегом уже покрыто около 20−25% территории Уральского федерального округа.
При этом отдельные снежные частицы наблюдались в различных районах Московской области. Это метеорологическое явление связано с отрицательными температурными показателями на высоте 1,5 километра, достигающими значений от −4 до −2 градусов.
Специалист пояснил, что атмосферные осадки подвергаются частичному таянию при приближении к земной поверхности, хотя отдельные снежные кристаллы остаются видимыми в воздушной среде. На образование устойчивого покрова это не влияет из-за сохранения положительной температуры почвы, поэтому практической разницы между мокрым снегом и дождем в текущих условиях не существует.
Читайте также: Четверг в Архангельской области будет облачным и ветреным.