ФСБ: британский спецназ участвует в боевых действиях против России

Срочная новость По данным поступившей информации, подразделения специального назначения армии Великобритании SAS принимают непосредственное участие в боевых операциях против российских сил. Об этом сообщает председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
