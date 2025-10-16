Народной артистке Кларе Новиковой потребовалась экстренная медицинская помощь

Ранее Life.ru сообщал, что народная артистка Ирина Розанова перенесла срочную операцию по замене хрусталика из-за запущенной катаракты, которая практически лишила её зрения на правом глазу. Врачи успешно восстановили зрение с помощью искусственного хрусталика, назначив гормональную терапию и рекомендовав аналогичную операцию на левом глазу, где также обнаружены помутнения.