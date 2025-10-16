В Волгограде админу «Острова Свободы» Серенко на два месяца продлили арест

Напомним, 18 июля против Михаила Серенко Следственным отделом по Центральному району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области были возбуждены уголовные дела о вымогательстве и реабилитации нацизма. 22 июля мужчина был задержан при поддержке спецподразделения СОБР. Во время расследования вскрылись грандиозные масштабы правонарушений, совершённых администратором интернет-ресурса. На сентябрь 2025 года в отношении фигуранта возбуждены были уже 12 уголовных дел.