Багреева: с начала года столица реализовала на торгах 48 нежилых зданий

В январе — сентябре Москва реализовала на городских аукционах 48 нежилых зданий, общей площадью 50,8 тыс. кв. метров, в том числе 8 — с земельными участками, 41 один объект был продан, а 7 — сданы в аренду. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Для ряда коммерческих проектов инвесторам требуются отдельно стоящие здания. Это обусловлено как масштабом и концепцией бизнеса, так и необходимостью обеспечения специфических условий эксплуатации, требованиями к безопасности или логистике. Часто они приобретаются для организации в них производств, частных клиник, торговых и бизнес-центров, спортивных клубов, ресторанов», — напомнила Багреева.
По данным, которые привела заммэра, около 20 строений реализовали в ЦАО Москвы. В среднем в каждом аукционе участвовало около 4 предпринимателей, но на некоторых лотах их число было 10 и более. Самым популярным стал объект с земельным участком в Северном административном округе на улице 800-летия Москвы площадью больше 1000 квадратов — на него претендовали 16 участников торгов.
В числе реализованных зданий — три объекта культурного наследия, которые находятся в ЦАО на Старой Басманной улице, в Леонтьевском и Большом Дровяном переулках. По условия договоров они будут отреставрированы победителями торгов.
Одним из самых крупных объектов стало трехэтажное здание площадью более 6 тыс. квадратов в Зеленоградском административном округе, на территории технопарка «СТМП-Зеленоград» производственного назначения, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Инвестор сможет разместить здесь предприятие мебельное или текстильное предприятие, а также бизнес в научной, технической либо информационной сфере», — добавил Пуртов.
Торги по продаже и аренде городского имущества проходят на электронной площадке «Росэлторг».
Напомним, что Москва регулярно выставляет на торги различное имущество, полную информацию о котором, включая фотографии и документацию, можно посмотреть в разделе «Имущество от города» Инвестиционного портала Москвы.