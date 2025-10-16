Багреева: с начала года столица реализовала на торгах 48 нежилых зданий

По данным, которые привела заммэра, около 20 строений реализовали в ЦАО Москвы. В среднем в каждом аукционе участвовало около 4 предпринимателей, но на некоторых лотах их число было 10 и более. Самым популярным стал объект с земельным участком в Северном административном округе на улице 800-летия Москвы площадью больше 1000 квадратов — на него претендовали 16 участников торгов.