Срочная новость В настоящее время на территории Украины функционирует свыше 120 колл-центров, находящихся под контролем СБУ и ВСУ. Их деятельность направлена на привлечение подростков и пенсионеров из Российской Федерации к участию в террористической деятельности. Об этом сообщает директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
ВСУ и СБУ вербуют российских пенсионеров и подростков
