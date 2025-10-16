Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ и СБУ вербуют российских пенсионеров и подростков

В настоящее время на территории Украины функционирует свыше 120 колл-центров, находящихся под контролем СБУ и ВСУ. Их деятельность направлена на привлечение подростков и пенсионеров из Российской Федерации к участию в террористической деятельности. Об этом сообщает директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.

Срочная новость В настоящее время на территории Украины функционирует свыше 120 колл-центров, находящихся под контролем СБУ и ВСУ. Их деятельность направлена на привлечение подростков и пенсионеров из Российской Федерации к участию в террористической деятельности. Об этом сообщает директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.

Узнать больше по теме
Александр Бортников: биография главы ФСБ и того, кто много лет противостоит терроризму
Для существования любого государства необходимо множество служб. И если от вторжения вражеских войск Россию защищают армия и флот, то с опасными преступниками и террористами внутри вопрос обстоит иначе. Александр Бортников возглавляет Федеральную службу безопасности уже более 15 лет. Собрали главное из его биографии на пути к столь важному и высокому посту.
Читать дальше