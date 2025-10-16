В Ереване арестовали главу Арагацотнской епархии армянской церкви

Суд в Армении принял решение заключить под стражу на два месяца епископа Мкртича, главу Арагацотнской епархии армянской церкви. Также священнослужителю ограничили посещения до круга близких родственников, сообщил адвокат Ерем Саркисян.
Мкртич Прошян является племянником католикоса всех армян Гарегина II.
«Как я и предполагал, суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу епископа Мкртича Прошяна на два месяца. Кроме того, суд ограничил его свидания, разрешив встречи только с близкими родственниками — родителями. Судья посчитал нецелесообразным применение альтернативных мер пресечения, таких как залог или домашний арест», — заявил адвокат после судебного заседания.
Ранее сообщалось, что в Армении силовики задержали 13 священнослужителей Арагацотнской епархии, среди них — ее глава, епископ Мкртич.