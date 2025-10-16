В Ереване арестовали главу Арагацотнской епархии армянской церкви

«Как я и предполагал, суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу епископа Мкртича Прошяна на два месяца. Кроме того, суд ограничил его свидания, разрешив встречи только с близкими родственниками — родителями. Судья посчитал нецелесообразным применение альтернативных мер пресечения, таких как залог или домашний арест», — заявил адвокат после судебного заседания.