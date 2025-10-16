Россия и ОАЭ будут совместно развивать инновации

В экосистему «Сколково», которая в этом году отмечает 15-летие, входят свыше 5 тыс. компаний. Партнерство откроет им новые возможности для выхода на международные рынки и привлечения инвестиций. В свою очередь, «Дубай Интернет Сити», на долю которого приходится около 65% ВВП технологического сектора эмирата, заинтересован в совместных проектах с российскими разработчиками и технологическими предпринимателями.