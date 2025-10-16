Ричмонд
Без виз в 121 страну: Какое место в мировом рейтинге занимает молдавский паспорт

Молдова поднялась в рейтинге на одну позицию за последний год.

Источник: Комсомольская правда

Молдавское гражданство заняло 48 место в рейтинге паспортов Henley Passport Index.

Обладатели молдавского документа могут посещать без визы 121 страну. Молдова поднялась в рейтинге на одну позицию за последний год.

Молдова расположилась в рейтинге между Албанией (47 место) и Венесуэлой (49 место). Россия занимает 50 место, Румыния и Украина занимаются 13 и 33 место.

В чем действительно не подвели власти Молдовы своих граждан, так это в широкой возможности выбрать себе страну для эмиграции.

