Вторая бесплатная попытка ЭКО может стать доступна в Беларуси с 2026

В Беларуси вторую бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения могут начать предоставлять с 2026 года, пишет БелТА.
Так, по словам замначальника главного управления организации медицинской помощи — начальника отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Дмитрия Лазаря, в Беларуси ЭКО на бюджетной основе является очень востребованной мерой поддержки.
Представитель Минздрава отметил, что сейчас обсуждается предоставление второй попытки ЭКО тоже бесплатно.
— Думаю, это станет возможным в 2026 году, — отметил он.
На данный момент для второго бесплатного ЭКО в Беларуси вносят изменения в законодательство. Также просчитывается материальная нагрузка на бюджет. И после окончания всех процессов процедуру могут запустить.
Специалист рассказал, что первая бесплатная попытка ЭКО в 40% случаев заканчивается беременностью. И заявил, что 60% женщин, которые не забеременели с первого раза, обратятся за второй попыткой бесплатного ЭКО.
Констатировали, что за четыре года программы первого бесплатного ЭКО было проведено 6095 циклов экстракорпорального оплодотворения, и наступили 2424 клинические беременности. Затраты составили около 22 миллионов белорусских рублей.
