Умер Николай Кизюн, ветеран, пожавший Путину руку на Параде Победы

Умер Николай Кизюн — ветеран Великой Отечественной войны, пожавший руку президенту России Владимиру Путину во время Парада Победы в Москве. Сообщение о смерти генерал-полковника появилось на сайте mk.ru.
По информации издания, смерть ветерана наступила в Москве в ночь на четверг 16 октября. Причина смерти Николая Кизюна в публикации не указывается. Генерал-полковнику было 97 лет.
Кизюн неоднократно принимал участие в парадах Победы и был лично знаком с главой государства. Среди его наград — орден Октябрьской Революции, два ордена Красного Знамени и орден Красной Звезды.
Ранее ветеран стал жертвой противоправных действий со стороны собственных родственников. Внук ветерана осуществил махинации с наследством, в результате которых Николай Кизюн лишился собственного жилья. Вернуть квартиру пенсионеру удалось только благодаря вмешательству журналистов и председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.
