Индия и США обсуждают расширение энергетического сотрудничества

4 сентября в СМИ также появилась информация о том, что Дональд Трамп отказался одобрить торговую сделку с Индией, если Нью-Дели не сократит импорт нефти из России. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, в свою очередь, заявил, что Европа и Вашингтон продолжают закупать нефть у Индии, несмотря на обвинения в адрес Нью-Дели по поводу покупок у России и финансирования конфликта на Украине.