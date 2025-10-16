Индия и США обсуждают расширение энергетического сотрудничества

Индия и США ведут переговоры о расширении сотрудничества в энергетической сфере и увеличении объемов закупок. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.
Он отметил, что страна на протяжении многих лет стремится увеличить закупки энергоресурсов в США, и за последнее десятилетие этот процесс развивается стабильно.
По словам Джайсвала, нынешняя американская администрация также проявляет интерес к углублению партнерства в энергетике, и обсуждения между сторонами продолжаются, передает ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в намерении прекратить закупки российской нефти. Это заявление было сделано на пресс-конференции в Белом доме.
4 сентября в СМИ также появилась информация о том, что Дональд Трамп отказался одобрить торговую сделку с Индией, если Нью-Дели не сократит импорт нефти из России. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, в свою очередь, заявил, что Европа и Вашингтон продолжают закупать нефть у Индии, несмотря на обвинения в адрес Нью-Дели по поводу покупок у России и финансирования конфликта на Украине.