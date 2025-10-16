Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Индия и США обсуждают расширение энергетического сотрудничества

Индия и США ведут переговоры о расширении сотрудничества в энергетической сфере и увеличении объемов закупок. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Индия и США ведут переговоры о расширении сотрудничества в энергетической сфере и увеличении объемов закупок. Об этом сообщил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал.

Он отметил, что страна на протяжении многих лет стремится увеличить закупки энергоресурсов в США, и за последнее десятилетие этот процесс развивается стабильно.

По словам Джайсвала, нынешняя американская администрация также проявляет интерес к углублению партнерства в энергетике, и обсуждения между сторонами продолжаются, передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил его в намерении прекратить закупки российской нефти. Это заявление было сделано на пресс-конференции в Белом доме.

4 сентября в СМИ также появилась информация о том, что Дональд Трамп отказался одобрить торговую сделку с Индией, если Нью-Дели не сократит импорт нефти из России. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, в свою очередь, заявил, что Европа и Вашингтон продолжают закупать нефть у Индии, несмотря на обвинения в адрес Нью-Дели по поводу покупок у России и финансирования конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше