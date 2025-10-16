Politico: Заявления о триумфе Путина на Аляске разгневали Трампа

Ранее Трамп заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению сенатора Алексея Пушкова, поставка Украине ракет может привести к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей эскалации, из которой будет трудно найти выход. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».