Politico: Заявления о триумфе Путина на Аляске разгневали Трампа

Американский президент Дональд Трамп сменил позицию по украинскому конфликту после того, как СМИ назвали саммит на Аляске «триумфом» российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет Politico.
Источники издания отметили, что глава Белого дома «ничего не получил» ни во время встречи с Путиным, ни после нее.
Более того, Трампа также разгневала сентябрьская встреча Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Помимо этого, на американского лидера повлияла и работа Киева над ошибками в отношениях с США.
— По словам инсайдера, освещение в СМИ саммита на Аляске, названного «триумфом Путина», вызвало гнев Трампа, — сообщается в публикации.
Ранее Трамп заявил, что может обсудить вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению сенатора Алексея Пушкова, поставка Украине ракет может привести к неограниченной ракетной войне против России и к еще большей эскалации, из которой будет трудно найти выход. Что известно об этих снарядах и чем они опасны — в материале «Вечерней Москвы».