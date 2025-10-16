Срочная новость В Валуйском округе Белгородской области ВСУ атаковали инфраструктурный объект. Возможны временные отключения электроэнергии. Аварийные службы ликвидирует последствия. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Белгородской области ВСУ атаковали инфраструктурный объект
В Валуйском округе Белгородской области ВСУ атаковали инфраструктурный объект. Возможны временные отключения электроэнергии. Аварийные службы ликвидирует последствия. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.