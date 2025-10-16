Иркутск получит 10 миллиардов на новые очистные сооружения

У региона уже есть успешный опыт — в прошлом году полностью завершили реконструкцию очистных сооружений на правом берегу. Их мощность выросла почти вдвое, а для обеззараживания теперь используется современное ультрафиолетовое оборудование и специальные реагенты. Мэр Иркутска Руслан Болотов уверен, что этот опыт поможет в реализации нового масштабного проекта на левом берегу.