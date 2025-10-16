Иркутск получит 10 миллиардов на новые очистные сооружения

Реконструкция канализационных очистных сооружений на левом берегу Иркутска официально включена в национальный проект «Экологическое благополучие». Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, этот план уже одобрили эксперты Минприроды России. С 2026 по 2028 год на модернизацию из федерального бюджета выделят колоссальную сумму — более 10,1 миллиарда рублей.
Эту стройку будущего обсудили 15 октября с делегацией Совета Федерации во главе с Андреем Яцкиным. В совещании участвовали представители областного правительства и мэр города. Первый этап работ рассчитан на период с 2026 по 2030 годы. Это кардинально улучшит качество очистки стоков, поможет экологии и сделает жизнь горожан комфортнее.
— Реализация этого важного для Приангарья проекта требует согласованных действий всех уровней власти. Правительство Иркутской области выстраивает эффективное взаимодействие с федеральным центром и муниципалитетом для успешного выполнения работ, — пояснил зампред правительства региона Георгий Кузьмин.
У региона уже есть успешный опыт — в прошлом году полностью завершили реконструкцию очистных сооружений на правом берегу. Их мощность выросла почти вдвое, а для обеззараживания теперь используется современное ультрафиолетовое оборудование и специальные реагенты. Мэр Иркутска Руслан Болотов уверен, что этот опыт поможет в реализации нового масштабного проекта на левом берегу.
