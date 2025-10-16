Ричмонд
Окончены поиски 12-летнего мальчика, пропавшего в Пермском крае

Ребёнка искали почти сутки.

Розыск 12-летнего школьника, пропавшего в Пермском крае, завершён, сообщили в отряде «Регион59 — поиск пропавших людей».

15 октября ребёнок ушёл из школы в городе Очёре и исчез. Вечером на поиски вышли волонтёры. Они прочёсывали город и его окрестности в течение всей ночи и утра 16 октября. Около 11:30 отряд «Регион59 — поиск пропавших людей» сообщил, что мальчик нашёлся.

«Найден, жив!» — объявили поисковики.

По данным perm.aif.ru, школьник не покидал территории Очёра — его нашли на территории частного сектора в черте города. С ним всё в порядке.

В отряде «Регион59 — поиск пропавших людей» поблагодарили всех откликнувшихся на призыв о помощи и попросили удалить репосты сообщений с ориентировками на ребёнка.