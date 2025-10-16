Экс-директор газовой службы выставил на продажу личные данные клиентов: за это он отделался штрафом

После увольнения в этом году Валитов разместил в интернете объявление о продаже конфиденциальной информации. В рамках оперативного эксперимента сотрудники ФСБ приобрели часть базы данных, которая содержала не только сведения о газовом оборудовании, но и адреса проживания, контактные данные и номера телефонов граждан.