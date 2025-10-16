Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-директор газовой службы выставил на продажу личные данные клиентов: за это он отделался штрафом

В Башкирии экс-директор газовой службы торговал личным данными клиентов.

Источник: Комсомольская правда

31-летнего жителя Уфимского района Башкирии Эмиля Валитова задержали за незаконный сбор и продажу персональных данных потребителей газа. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ республики.

По данным силовиков, в прошлом году мужчина, будучи исполнительным директором организации, обслуживающей газовое оборудование у населения, незаконно скопировал на флешки персональные данные клиентов.

После увольнения в этом году Валитов разместил в интернете объявление о продаже конфиденциальной информации. В рамках оперативного эксперимента сотрудники ФСБ приобрели часть базы данных, которая содержала не только сведения о газовом оборудовании, но и адреса проживания, контактные данные и номера телефонов граждан.

При обыске у злоумышленника дома изъяли компьютерную технику, телефоны и флешки с базами данных.

Уфимский районный суд признал Валитова виновным в незаконном хранении и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные. Ему назначили штрафа в 400 тысяч рублей.

Подсудимый признал вину, согласился с решением суда и оплатил штраф. Приговор вступил в законную силу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.