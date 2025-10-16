Экс-директор газовой службы выставил на продажу личные данные клиентов: за это он отделался штрафом

31-летнего жителя Уфимского района Башкирии Эмиля Валитова задержали за незаконный сбор и продажу персональных данных потребителей газа. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ республики.
По данным силовиков, в прошлом году мужчина, будучи исполнительным директором организации, обслуживающей газовое оборудование у населения, незаконно скопировал на флешки персональные данные клиентов.
После увольнения в этом году Валитов разместил в интернете объявление о продаже конфиденциальной информации. В рамках оперативного эксперимента сотрудники ФСБ приобрели часть базы данных, которая содержала не только сведения о газовом оборудовании, но и адреса проживания, контактные данные и номера телефонов граждан.
При обыске у злоумышленника дома изъяли компьютерную технику, телефоны и флешки с базами данных.
Уфимский районный суд признал Валитова виновным в незаконном хранении и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные. Ему назначили штрафа в 400 тысяч рублей.
Подсудимый признал вину, согласился с решением суда и оплатил штраф. Приговор вступил в законную силу.
