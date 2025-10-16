Более 500 двоен родились в Подмосковье с начала года

«В Московской области ежегодно на свет появляется более 70 тыс. детей. Наши врачи, благодаря опыту и профессионализму, успешно ведут не только обычную, но и многоплодную беременность. С начала года в регионе родились 502 двойни и четыре тройни. Наши роддома и перинатальные центры оснащены всем необходимым для высококвалифицированной помощи роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше срока», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.