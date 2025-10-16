Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 500 двоен родились в Подмосковье с начала года

С начала 2025 года в Московской области родились 502 двойни и четыре тройни. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Источник: AP 2024

«В Московской области ежегодно на свет появляется более 70 тыс. детей. Наши врачи, благодаря опыту и профессионализму, успешно ведут не только обычную, но и многоплодную беременность. С начала года в регионе родились 502 двойни и четыре тройни. Наши роддома и перинатальные центры оснащены всем необходимым для высококвалифицированной помощи роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше срока», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.

В ведомстве напомнили, что более подробно с системой родовспоможения региона можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».