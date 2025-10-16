Депутаты Омска обсудили ход подготовки к реконструкции улицы Малиновского

15 октября на заседании комитета Омского городского Совета по градостроительству, архитектуре и землепользованию депутаты рассмотрели ход подготовки к реконструкции улицы Малиновского — одного из ключевых объектов городской инфраструктуры.
Как сообщили в ходе заседания, проектно-сметная документация на реконструкцию улицы Малиновского находится на завершающей стадии подготовки, а все необходимые инженерные изыскания уже проведены. Однако реализации проекта мешают случаи самовольного строительства вдоль будущей трассы.
С одним из застройщиков удалось договориться добровольно, а по второму — ведущему строительство многоквартирных домов — департамент инициировал процедуру муниципального изъятия земельного участка через суд.
Несмотря на эти сложности, директор профильного департамента заверил, что они не повлияют на общий график работ.
Председатель комитета Дмитрий Лицкевич отметил, что весной 2026 года пакет документов будет готов для подачи заявки на участие в федеральном нацпроекте «Инфраструктура для жизни», от которого зависит финансирование.
«Мы уверены, что федеральный центр примет положительное решение, и жители наконец увидят улицу Малиновского обновленной и комфортной для проживания», — подчеркнул Дмитрий Лицкевич.
Реконструкция улицы Малиновского предусматривает создание современной городской среды: устройство тротуаров, установку новых светофоров, прокладку ливневой канализации и подключение к городскому коллектору. Все подготовительные этапы уже завершены — остается дождаться решения федеральных властей.
