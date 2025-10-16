Движение поездов на МЦК изменится 18 октября

Кроме того, интервалы движения будут увеличены: на севере («Панфиловская» — «Ростокино») — от восьми до 42 минут, на остальном кольце — до восьми минут. Еще поезда против часовой стрелки не будут останавливаться на станциях «Ростокино», «Коптево» и «Балтийская»: чтобы уехать с этих станций, нужно будет проследовать до станций «Белокаменная» или «Лихоборы», далее пересесть на поезд в обратную сторону, а чтобы приехать на указанные станции, потребуется проехать до соседних станций «Ботанический сад» или «Стрешнево», далее пересесть на поезд в обратную сторону. Также часть поездов против часовой стрелки не будет проезжать далее станции «Белокаменная».