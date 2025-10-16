В селе Кора-Урсдон в Северной Осетии высадили тысячу саженцев бука

Активные жители Дигорского района Северной Осетии высадили в селе Кора-Урсдон 1 тысячу саженцев бука восточного во время акции «Сохраним лес». Мероприятие состоялось по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
В акции принимали участие работники лесного хозяйства и воспитанники кадетского класса школы № 1 города Дигора. По словам организаторов, кадеты ежегодно помогают сажать лес и хорошо разбираются, какие породы деревьев лучше приживутся.
«Очень радует тот факт, что к нам присоединяется неравнодушная молодежь, которая является достойной сменой сегодняшним лесоводам. Большая честь для нас присоединиться к огромной армии волонтеров, принимающих участие в масштабной Всероссийской акции “Сохраним лес” в рамках нацпроекта “Экологическое благополучие”», — отметила координатор акции «Сохраним лес» в Северной Осетии Марина Кокоева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.