В Архангельской области обновили участок дороги Архангельск — Мезень

Участок дороги Архангельск — Мезень в Мезенском округе Архангельской области отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.
Работы провели с 272-го по 285-й километр. Специалисты обновили водопропускные трубы и автобусные остановки. Также они привели в порядок песчано-гравийное покрытие и укрепили откосы.
Помимо этого, до конца ноября планируют отремонтировать еще два участка дороги — с 345-го по 365-й и с 365-го по 386-й километр. После завершения всех работ в нормативное состояние будет приведено более 50 км трассы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.