МВД опровергло данные об ограничении выезда из России для мужчин-призывников

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД опровергло информацию о введении временных ограничений на выезд из России для мужчин призывного возраста. В ведомстве отметили, что подобные сообщения не соответствуют действительности.
В УБК пояснили, что в сети распространяются документы, якобы подтверждающие новые ограничения, однако это фейк. Подобные публикации, по словам сотрудников управления, появляются в разных регионах страны, включая Пермский край, Мурманскую область и Ставропольский край.
В киберполиции подчеркнули, что никаких новых ограничений на передвижение граждан не вводилось, а все легитимные нормативно-правовые акты публикуются только через официальные государственные информационные системы и порталы.
Кроме того, в МВД напомнили, что проверять достоверность информации следует исключительно через официальные источники, такие как сайты органов власти и авторитетные СМИ, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что многим россиянам теперь заблокирован выезд за границу из-за запуска проекта электронных повесток. Ограничение касается всех, чьи имена внесены в соответствующий реестр.