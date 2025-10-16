МВД опровергло данные об ограничении выезда из России для мужчин-призывников

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД опровергло информацию о введении временных ограничений на выезд из России для мужчин призывного возраста. В ведомстве отметили, что подобные сообщения не соответствуют действительности.