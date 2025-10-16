Ричмонд
Студенты из Томской области создали приложение для изучения фармакологии

Программа позволяет осваивать материал поэтапно.

Команда студентов из Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) разработала приложение, которое поможет изучать фармакологию. Создание технологий для медицины — одна из задач нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.

В приложении Elixired есть краткие лекции с иллюстрациями, тренажеры для написания рецептов, тестовые задания, клинические кейсы и интерактивные схемы механизмов действия препаратов. Программа позволяет осваивать материал поэтапно, закрепляя знания с помощью мгновенной обратной связи.

«Фармакология традиционно считается одним из наиболее сложных предметов в медицинском образовании. Большие объемы информации и необходимость запоминать множество препаратов, их механизмы действия и побочные эффекты вызывают трудности у студентов. Современные обучающиеся привыкли к фрагментированному восприятию данных и быстрому переключению между задачами, что делает классические методы заучивания менее эффективными», — поделился студент пятого курса медико-биологического факультета СибГМУ, руководитель проекта Богдан Маслюк.

Приложение доступно в виде встроенной веб-платформы. В нем содержатся материалы из учебника «Фармакология» доктора медицинских наук, профессора кафедры фармакологии СибГМУ Александра Венгеровского. Найти программу можно по ссылке.

Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.