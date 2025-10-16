Студенты из Томской области создали приложение для изучения фармакологии

«Фармакология традиционно считается одним из наиболее сложных предметов в медицинском образовании. Большие объемы информации и необходимость запоминать множество препаратов, их механизмы действия и побочные эффекты вызывают трудности у студентов. Современные обучающиеся привыкли к фрагментированному восприятию данных и быстрому переключению между задачами, что делает классические методы заучивания менее эффективными», — поделился студент пятого курса медико-биологического факультета СибГМУ, руководитель проекта Богдан Маслюк.