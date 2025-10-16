Студенты из Томской области создали приложение для изучения фармакологии

Команда студентов из Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) разработала приложение, которое поможет изучать фармакологию. Создание технологий для медицины — одна из задач нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
В приложении Elixired есть краткие лекции с иллюстрациями, тренажеры для написания рецептов, тестовые задания, клинические кейсы и интерактивные схемы механизмов действия препаратов. Программа позволяет осваивать материал поэтапно, закрепляя знания с помощью мгновенной обратной связи.
«Фармакология традиционно считается одним из наиболее сложных предметов в медицинском образовании. Большие объемы информации и необходимость запоминать множество препаратов, их механизмы действия и побочные эффекты вызывают трудности у студентов. Современные обучающиеся привыкли к фрагментированному восприятию данных и быстрому переключению между задачами, что делает классические методы заучивания менее эффективными», — поделился студент пятого курса медико-биологического факультета СибГМУ, руководитель проекта Богдан Маслюк.
Приложение доступно в виде встроенной веб-платформы. В нем содержатся материалы из учебника «Фармакология» доктора медицинских наук, профессора кафедры фармакологии СибГМУ Александра Венгеровского. Найти программу можно по ссылке.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.