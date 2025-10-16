Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Китай продолжил импорт российского СПГ, несмотря на санкции Британии

У Британии не получается отрезать Китай от российского газа.

Источник: Комсомольская правда

У Великобритании никак не получается остановить поставки российского газа в Китай. И одна из главных проблем в этом — сами Поднебесная и Россия, которые не намерены прекращать сотрудничество. Об этом сообщает Bloomberg.

15 октября Британия ввела ограничения в отношении терминала СПГ в Бэйхае на юге Китая, но, по крайней мере, одна партия в настоящее время находится на пути к блоку, а еще одно судно ожидает у берега, показывают данные отслеживания судов.

Вместе с тем, осложняют действия британских санкций и другие моменты. Так, ожидается, что нефтехимический завод Shandong Yulong, на котором британское правительство в среду ввело ограничения, продолжит закупать и перерабатывать российскую нефть.

Словом, констатируют аналитики агентства, Пекин не признает односторонние меры, введенные Великобританией.

Ранее глава финансового ведомства США Скотт Бессент на встрече с главой японского Минфина Катсунобу Като заявил, что Вашингтон ждет отказа Японии от российской нефти.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что глава индийского правительства Нарендра Моди якобы пообещал ему, что Индия готова отказаться от закупок нефти в РФ. Теперь, отметил глава Белого дома, он будет добиваться этого же от Китая.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше