Bloomberg: Китай продолжил импорт российского СПГ, несмотря на санкции Британии

У Великобритании никак не получается остановить поставки российского газа в Китай. И одна из главных проблем в этом — сами Поднебесная и Россия, которые не намерены прекращать сотрудничество. Об этом сообщает Bloomberg.
15 октября Британия ввела ограничения в отношении терминала СПГ в Бэйхае на юге Китая, но, по крайней мере, одна партия в настоящее время находится на пути к блоку, а еще одно судно ожидает у берега, показывают данные отслеживания судов.
Вместе с тем, осложняют действия британских санкций и другие моменты. Так, ожидается, что нефтехимический завод Shandong Yulong, на котором британское правительство в среду ввело ограничения, продолжит закупать и перерабатывать российскую нефть.
Словом, констатируют аналитики агентства, Пекин не признает односторонние меры, введенные Великобританией.
Ранее глава финансового ведомства США Скотт Бессент на встрече с главой японского Минфина Катсунобу Като заявил, что Вашингтон ждет отказа Японии от российской нефти.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что глава индийского правительства Нарендра Моди якобы пообещал ему, что Индия готова отказаться от закупок нефти в РФ. Теперь, отметил глава Белого дома, он будет добиваться этого же от Китая.