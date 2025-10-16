Отопительный сезон стартовал в Брюховецком районе

В 2025 году в Брюховецком районе обновили систему теплоснабжения. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» заменили 14 километров теплосетей. В Брюховецкой центральной районной больнице и в районе школ № 3, 20 обновили тепломагистрали. Всего на работы направили более 33 млн рублей.