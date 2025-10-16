Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отопительный сезон стартовал в Брюховецком районе

В Брюховецком районе включили отопление 16 октября.

Источник: Комсомольская правда

Отопительный сезон стартовал в Брюховецком районе. Тепло начали подавать по заявкам с 16 октября. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Ганжа в своем telegram-канале.

Отопление будут подавать по заявкам в первую очередь в социальные объекты. Основной отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд будет ниже +8 градусов.

В 2025 году в Брюховецком районе обновили систему теплоснабжения. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» заменили 14 километров теплосетей. В Брюховецкой центральной районной больнице и в районе школ № 3, 20 обновили тепломагистрали. Всего на работы направили более 33 млн рублей.