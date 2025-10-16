Сбой произошел на участке красной ветки метро Петербурга

Утром 16 октября в петербургском метро произошел сбой в движении поездов на Кировско-Выборгской линии. Участок от «Академической» до «Девяткино» был временно закрыт из-за неисправного состава.
Как сообщила пресс-служба метрополитена, сначала поезда следовали с увеличенными интервалами, затем полностью остановилось движение.
Были закрыты на вход станции «Девяткино» и «Гражданский проспект», позже — «Проспект Ветеранов» и «Автово».
Пассажирам рекомендовали пользоваться наземным транспортом.
На момент публикации движение возобновили.
