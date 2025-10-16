Омичи помогли ремонту четырех улиц в подшефном Стаханове в ЛНР

Омская область помогла подшефному городу Стаханов в ЛНР провести капремонт на четырех улицах. Об этом в четверг, 16 октября, сообщил минтранс региона.
Общая протяженность ремонта дорог составила более 3,3 км, уточнили в ведомстве. На последних этапах работ дорожники провели устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Кроме того, они укрепили обочины, нанесли разметку и смонтировали нужные дорожные знаки.
«Общая протяженность капитального ремонта четырех улиц составила более 3,3 км. В настоящее время основные работы завершены», — сообщил начальник отдела организации ремонта автодорог и развития интеллектуальной транспортной системы минтранса Сергей Михайлов.
Напомним, Омская область стала шефом Стаханова с 2022 года. Тогдашний губернатор Александр Бурков и мэр Стаханова Сергей Жевлаков подписали соглашение об этом 29 июля того года. На тот момент ЛНР была еще отдельным признанным Россией независимым государством.
