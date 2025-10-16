Омичи помогли ремонту четырех улиц в подшефном Стаханове в ЛНР

Напомним, Омская область стала шефом Стаханова с 2022 года. Тогдашний губернатор Александр Бурков и мэр Стаханова Сергей Жевлаков подписали соглашение об этом 29 июля того года. На тот момент ЛНР была еще отдельным признанным Россией независимым государством.