Врачи назвали два фрукта, которые опасно есть вместе

Сочетание граната и банана — опасно для пищеварения, а в некоторых случаях даже для жизни из-за кишечной непроходимости, пишет венгерское издание Origo со ссылкой на опрошенных врачей-диетологов.
Уточняется, что гранаты волокнистые и трудно перевариваются, а бананы имеют высокое содержание пектина, из-за чего способны связывать воду.
«Пектин вызывает разбухание зерен граната в кишечнике, из-за чего семена собираются в массу, которую трудно перемещать. Масса может пересохнуть и закупорить кишечный тракт», — говорится в материале.
Бананово-гранатовая комбинация особенно опасна для маленьких детей и пожилых людей, они часто забывают употреблять необходимое количество воды, что замедляет их пищеварение, подчеркивает автор публикации.
Кроме того, есть еще несколько сочетаний, которые могут вызывать подобный эффект: яблоки, мюсли, семена чиа, груши или гранаты, богатые клетчаткой, не стоит совмещать с фруктами и ягодами с высоким содержанием пектина — айвой, грушами, смородиной, сливами, ежевикой, крыжовником и абрикосами.
Ранее ученые из Британии выяснили, что популярный витамин опасен для организма.