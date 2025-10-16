Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи назвали два фрукта, которые опасно есть вместе

Сочетание некоторых фруктов может вызвать кишечную непроходимость.

Сочетание граната и банана — опасно для пищеварения, а в некоторых случаях даже для жизни из-за кишечной непроходимости, пишет венгерское издание Origo со ссылкой на опрошенных врачей-диетологов.

Уточняется, что гранаты волокнистые и трудно перевариваются, а бананы имеют высокое содержание пектина, из-за чего способны связывать воду.

«Пектин вызывает разбухание зерен граната в кишечнике, из-за чего семена собираются в массу, которую трудно перемещать. Масса может пересохнуть и закупорить кишечный тракт», — говорится в материале.

Бананово-гранатовая комбинация особенно опасна для маленьких детей и пожилых людей, они часто забывают употреблять необходимое количество воды, что замедляет их пищеварение, подчеркивает автор публикации.

Кроме того, есть еще несколько сочетаний, которые могут вызывать подобный эффект: яблоки, мюсли, семена чиа, груши или гранаты, богатые клетчаткой, не стоит совмещать с фруктами и ягодами с высоким содержанием пектина — айвой, грушами, смородиной, сливами, ежевикой, крыжовником и абрикосами.

Ранее ученые из Британии выяснили, что популярный витамин опасен для организма.