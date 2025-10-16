Создана самая эффективная солнечная батарея на основе олова

ШАНХАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Инженеры из Фуданьского университета (КНР) разработали экологичный фотоэлемент на основе олова с рекордной для данного типа эффективностью преобразования солнечной энергии в 17,7%. Как говорится в заявлении университета, по эффективности он не уступает традиционным моделям на основе свинца, но при этом исключает риски для окружающей среды и здоровья человека.