Создана самая эффективная солнечная батарея на основе олова

ШАНХАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Инженеры из Фуданьского университета (КНР) разработали экологичный фотоэлемент на основе олова с рекордной для данного типа эффективностью преобразования солнечной энергии в 17,7%. Как говорится в заявлении университета, по эффективности он не уступает традиционным моделям на основе свинца, но при этом исключает риски для окружающей среды и здоровья человека.
«Наша цель состояла в том, чтобы создать солнечный фотоэлемент, который был бы по-настоящему экологичным на протяжении всего своего жизненного цикла», — сказал исследователь Лян Цзя.
Высокопроизводительные перовскитные солнечные элементы долгое время сильно зависели от свинца, что создавало значительные риски для окружающей среды и здоровья людей.
По словам Лян Цзя, олово предлагает идеальное решение в качестве заменителя, поскольку оно «широко распространено, безопасно, хорошо совместимо с процессами преобразования солнечной энергии и его легко использовать в масштабном производстве». Он добавил, что с точки зрения стоимости материалов солнечные элементы на основе олова намного дешевле своих кремниевых аналогов.
Ранее рекорд эффективности фотоэлектрического преобразования элементов на основе олова составлял 16,5%.