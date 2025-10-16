Ричмонд
Врач Камдар рассказала, какие лекарства нельзя сочетать с кофе

Некоторые группы лекарств нельзя принимать вместе с кофе. О них фармацевт Дипа Камдар рассказала в беседе с изданием Noticias Ao Minuto.

Так, при совместном употреблении кофе и лекарств от гриппа у человека может повыситься тревожность и участиться сердцебиение. Также больной может страдать от мигрени и бессонницы. Кроме того, эксперт посоветовала не сочетать напиток с препаратами от астмы и СДВГ.

Помимо этого, кофеин может помешать усвоению препаратов для лечения проблем с щитовидной железой. Употребление обезболивающих с кофе может привести к раздражению желудка и кровотечению.

Также Камдар порекомендовала не пить кофе с препаратами для сердечно-сосудистой системы, антидепрессантами и антипсихотиками, уточняется в публикации.

Многие привыкли начинать утро с чашечки ароматного кофе, однако эта традиция может принести немало вреда здоровью. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.

Также врач-кардиолог Хосе Абельян призвал отказаться от употребления кофе с молоком, потому что эта популярная добавка уничтожает его пользу.