Врач Камдар рассказала, какие лекарства нельзя сочетать с кофе

Некоторые группы лекарств нельзя принимать вместе с кофе. О них фармацевт Дипа Камдар рассказала в беседе с изданием Noticias Ao Minuto.
Так, при совместном употреблении кофе и лекарств от гриппа у человека может повыситься тревожность и участиться сердцебиение. Также больной может страдать от мигрени и бессонницы. Кроме того, эксперт посоветовала не сочетать напиток с препаратами от астмы и СДВГ.
Помимо этого, кофеин может помешать усвоению препаратов для лечения проблем с щитовидной железой. Употребление обезболивающих с кофе может привести к раздражению желудка и кровотечению.
Также Камдар порекомендовала не пить кофе с препаратами для сердечно-сосудистой системы, антидепрессантами и антипсихотиками, уточняется в публикации.
Многие привыкли начинать утро с чашечки ароматного кофе, однако эта традиция может принести немало вреда здоровью. Об этом предупредила диетолог Елена Соломатина.
Также врач-кардиолог Хосе Абельян призвал отказаться от употребления кофе с молоком, потому что эта популярная добавка уничтожает его пользу.