Врач Камдар рассказала, какие лекарства нельзя сочетать с кофе

Так, при совместном употреблении кофе и лекарств от гриппа у человека может повыситься тревожность и участиться сердцебиение. Также больной может страдать от мигрени и бессонницы. Кроме того, эксперт посоветовала не сочетать напиток с препаратами от астмы и СДВГ.