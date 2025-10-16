Ричмонд
Клара Новикова опровергла информацию о проблемах с сердцем

Клара Новикова сообщила, что с ней всё в порядке и никаких проблем с сердцем у нее нет.

Источник: Аргументы и факты

Актриса, юмористка Клара Новикова опровергла появившуюся информацию о проблемах с сердцем.

Ранее Telegram-каналы сообщили о том, что Кларе Новиковой экстренно потребовалась помощь врачей. Отмечалось, что у 78-летней народной артистки резко поднялось артериальное давление.

«Спасибо за ваши волнения. Со мной всё в порядке. С сердцем никаких проблем», — сказала актриса в беседе с aif.ru.

Ранее Клара Новикова на одном из выступлений рассказала, что связывало в прошлом украинского журналиста Дмитрия Гордона* с экстрасенсом Анатолием Кашпировским.

*Признан в РФ иностранным агентом; внесен в реестр террористов и экстремистов.