Клара Новикова опровергла информацию о проблемах с сердцем

Актриса, юмористка Клара Новикова опровергла появившуюся информацию о проблемах с сердцем.
Ранее Telegram-каналы сообщили о том, что Кларе Новиковой экстренно потребовалась помощь врачей. Отмечалось, что у 78-летней народной артистки резко поднялось артериальное давление.
«Спасибо за ваши волнения. Со мной всё в порядке. С сердцем никаких проблем», — сказала актриса в беседе с aif.ru.
