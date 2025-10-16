Саева рассказала, почему удалила фото и видео с задержанным бойфрендом Ефремовым*

Никита Ефремов* проходит по делу о финансировании ФБК**. По данным правоохранителей, в совокупности сумма арестованных активов блогера может достигать сотни миллионов рублей. Накануне стало известно, что силовики допросили бизнес-партнеров Ефремова* студентов магистратуры РАНХиГС и МГУ Дмитрия Шапкина и Никиты Бабаяна. На данный момент они проходят в качестве свидетелей.