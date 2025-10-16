Ричмонд
Саева рассказала, почему удалила фото и видео с задержанным бойфрендом Ефремовым*

Блогер Дина Саева впервые прокомментировала удаление фотографий и тиктоков с задержанным бойфрендом Никитой Ефремовым*. Девушка рассказала о причинах, которые подтолкнули ее к этому шагу.

Пока Ефремов* ждет суда, она активно развивает свой бизнес и участвует в коллаборациях. Фанаты заметили исчезновение романтического контента и начали сомневаться в подлинности отношений пары, предполагая, что это был пиар-роман.

Пока Ефремов* ждет суда, она активно развивает свой бизнес и участвует в коллаборациях. Фанаты заметили исчезновение романтического контента и начали сомневаться в подлинности отношений пары, предполагая, что это был пиар-роман.

Чтобы остановить волну недовольства и слухов, Саева ответила одному из подписчиков, объяснив, почему она удалила все совместные фотографии и видео.

— В России распространение изображений признанных экстремистов может быть запрещено и квалифицироваться как административное или уголовное правонарушение, — написала она в своих социальных сетях.

Никита Ефремов* проходит по делу о финансировании ФБК**. По данным правоохранителей, в совокупности сумма арестованных активов блогера может достигать сотни миллионов рублей. Накануне стало известно, что силовики допросили бизнес-партнеров Ефремова* студентов магистратуры РАНХиГС и МГУ Дмитрия Шапкина и Никиты Бабаяна. На данный момент они проходят в качестве свидетелей.

Ефремова* задержали в аэропорту Шереметьево 19 августа. Он перевел на счет экстремистской организации шесть тысяч рублей. В связи с этим в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело. Столичный суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.

**Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.