В Шатковском лесничестве Нижегородской области высадили более 20 тыс. сосен

Более 20 тысяч сеянцев сосны обыкновенной высадили на территории Шатковского районного лесничества Нижегородской области во время акции «Сохраним лес». Мероприятие состоялось на площади почти 5 га при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Леса служат не только символом богатства нашего региона, но и источником здоровья, гармонии и вдохновения для последующих поколений. Год за годом мероприятия, направленные на охрану зеленых массивов, привлекают все большее число неравнодушных жителей области. Это наглядный пример активной гражданской позиции и глубокого чувства ответственности перед будущими поколениями. Только общими усилиями мы можем гарантировать сохранность лесной экосистемы», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.
Стать участником акции «Сохраним лес» в своем регионе может любой желающий. Ее цель в этом году — высадить в стране 70 миллионов деревьев, из которых посажено уже более 34,4 миллиона. Вся подробная информация о мероприятии — по ссылке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.