В Шатковском лесничестве Нижегородской области высадили более 20 тыс. сосен

«Леса служат не только символом богатства нашего региона, но и источником здоровья, гармонии и вдохновения для последующих поколений. Год за годом мероприятия, направленные на охрану зеленых массивов, привлекают все большее число неравнодушных жителей области. Это наглядный пример активной гражданской позиции и глубокого чувства ответственности перед будущими поколениями. Только общими усилиями мы можем гарантировать сохранность лесной экосистемы», — отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.