МИД Индии прокомментировал слова Трампа об отказе Моди от нефти из России

Индия в сфере импорта энергоносителей ориентируется на интересы потребителей. Об этом в четверг, 16 октября, заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал. Таким образом он прокомментировал слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки российской нефти.

— Защита интересов индийского потребителя в условиях нестабильной энергетической ситуации является нашим постоянным приоритетом. Наша политика в области импорта полностью подчинена этой цели, — подчеркнул Джайсвал.

Он добавил, что Индия рассматривает расширение источников энергии и диверсификацию, передает ТАСС.

Рандхир Джайсвал также заявил, что Индия и США ведут переговоры о расширении сотрудничества в энергетической сфере и увеличении объемов закупок. По его словам, страна на протяжении многих лет стремится увеличить закупки энергоресурсов в США.

Зарубежные журналисты считают, что Дональд Трамп сменил позицию по украинскому конфликту после того, как СМИ назвали саммит на Аляске «триумфом» российского президента Владимира Путина.

