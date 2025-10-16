МИД Индии прокомментировал слова Трампа об отказе Моди от нефти из России

Индия в сфере импорта энергоносителей ориентируется на интересы потребителей. Об этом в четверг, 16 октября, заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал. Таким образом он прокомментировал слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки российской нефти.