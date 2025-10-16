WP: Евросоюз обеспокоен изменением позиции Трампа по Украине

«Некоторые европейские дипломаты говорят, что разворот в политике администрации Трампа по Украине назревал уже несколько месяцев, однако они по-прежнему осторожны, чтобы не предвосхищать решение президента, который и раньше менял свою позицию по этому конфликту», — цитирует статью WP «Лента.ру».
Как сообщает издание, администрация Трампа наращивает давление на Россию с целью возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По оценкам анонимного представителя Белого дома, недавняя поддержка Трампом территориальных претензий Киева демонстрирует его возросшее недовольство Москвой.
Ранее об изменении позиции Трампа по Украине сообщало издание L'AntiDiplomatico. Журналисты указали, что решение передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk похоже на повышение ставок в политической игре американского президента.