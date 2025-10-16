Ричмонд
WP: Евросоюз обеспокоен изменением позиции Трампа по Украине

В Европе переживают, что президент США Дональд Трамп может вновь изменить свою позицию по украинскому конфликту. Об этом пишет The Washington Post.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Некоторые европейские дипломаты говорят, что разворот в политике администрации Трампа по Украине назревал уже несколько месяцев, однако они по-прежнему осторожны, чтобы не предвосхищать решение президента, который и раньше менял свою позицию по этому конфликту», — цитирует статью WP «Лента.ру».

Как сообщает издание, администрация Трампа наращивает давление на Россию с целью возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По оценкам анонимного представителя Белого дома, недавняя поддержка Трампом территориальных претензий Киева демонстрирует его возросшее недовольство Москвой.

Ранее об изменении позиции Трампа по Украине сообщало издание L'AntiDiplomatico. Журналисты указали, что решение передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk похоже на повышение ставок в политической игре американского президента.

