WP: Евросоюз обеспокоен изменением позиции Трампа по Украине

«Некоторые европейские дипломаты говорят, что разворот в политике администрации Трампа по Украине назревал уже несколько месяцев, однако они по-прежнему осторожны, чтобы не предвосхищать решение президента, который и раньше менял свою позицию по этому конфликту», — цитирует статью WP «Лента.ру».