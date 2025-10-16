Проезд по маршруту № 59 в Иркутске подорожает

Компания-перевозчик официально уведомила о повышении цены на проезд. Изменение затронет муниципальный маршрут № 59 «мкр. Зеленый (кольцевой)» и вступит в силу с 6 ноября 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, с этой даты поездка в автобусе будет стоить 35 рублей.