Проезд по маршруту № 59 в Иркутске подорожает

Компания-перевозчик официально уведомила о повышении цены на проезд. Изменение затронет муниципальный маршрут № 59 «мкр. Зеленый (кольцевой)» и вступит в силу с 6 ноября 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, с этой даты поездка в автобусе будет стоить 35 рублей.
Напомним, с 6 ноября также станет дороже проезд в автобусе № 32 на маршруте «Центральный рынок — микрорайон Зеленый». Теперь одна поездка будет стоить 40 рублей, но только до восьми часов вечера. После 20:00 пассажирам придется платить уже 50 рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на линию вышли два новых трамвая. Они будут курсировать по маршрутам № 1 и № 4. Поставка двух дополнительных кузовов ожидается в ноябре.