Семья как национальный приоритет: в Мордовии откроют федеральный образовательный центр

Параллельно развивается и медицинское направление. В 2023 году в Мордовии был создан Республиканский центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков, а также одно из первых в стране отделений мужского репродуктивного здоровья. Более чем в 70% медицинских учреждений, на предприятиях и в органах власти оборудованы Комнаты матери и ребенка. Именно этот комплексный опыт Мордовия и намерена транслировать на всю страну вместе с профильной комиссией Государственного Совета Российской Федерации.