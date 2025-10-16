Семья как национальный приоритет: в Мордовии откроют федеральный образовательный центр

Новое учреждение, получившее название «ВМесте», начнет функционировать уже в ноябре и будет специализироваться на подготовке кадров в сфере семейной и социальной политики для всех регионов России.
Инициатива по созданию центра была выдвинута участниками профильной смены всероссийского форума «Территория смыслов». Защита проекта, курируемая Главой Мордовии Артёмом Здуновым, успешно состоялась 13 октября. Он будет реализован в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Ключевой миссией центра «ВМесте» станет подготовка профильных специалистов для всех регионов России. Планируется, что к 2026 году ежегодное количество участников его программ достигнет 5 тысяч человек. Это молодые семьи, государственные служащие, курирующие вопросы социальной защиты, демографии и образования, а также активисты некоммерческих организаций и молодежных объединений.
Образовательные программы центра будут структурированы по нескольким ключевым направлениям. Среди них — «Школа осознанного родительства», «Психологическая помощь и развитие», блоки, посвященные социально-правовой грамотности и профессиональному росту, а также методическая поддержка и формирование единого профильного сообщества.
Для размещения инфраструктуры «ВМесте» выбран санаторий «Надежда», расположенный в Рузаевском районе. Комплекс зданий и прилегающая территория ожидают полномасштабной реконструкции, которая запланирована на период с 2027 по 2030 год и будет реализована в три этапа.
Выбор Мордовии в качестве региона-организатора не случаен. Как подчеркнул Артём Здунов, «крепкая большая семья — залог стабильности государства и устойчивого развития регионов». Именно он по решению Президента России возглавляет соответствующую комиссию Государственного Совета. В республике накоплен значительный опыт в этой сфере, включающий работу Семейного совета при Главе региона и реализацию около 40 различных мер поддержки для семей с детьми.
Особое внимание уделяется многодетным семьям и решению жилищного вопроса. В республике действует уникальная программа списания ипотеки: после рождения каждого ребенка часть долга погашается, а после появления четвертого ребенка жилищный кредит закрывается полностью. Благодаря этой мере поддержку уже получили почти 1500 семей.
Кроме того, внедряются новые инициативы, такие как предоставление нового жилья с отделкой для работников бюджетной сферы с возможностью его последующего выкупа на льготных условиях. Активно ведется работа по созданию единого корпоративного демографического стандарта совместно с промышленными предприятиями для расширения пакета мер поддержки сотрудников.
Параллельно развивается и медицинское направление. В 2023 году в Мордовии был создан Республиканский центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков, а также одно из первых в стране отделений мужского репродуктивного здоровья. Более чем в 70% медицинских учреждений, на предприятиях и в органах власти оборудованы Комнаты матери и ребенка. Именно этот комплексный опыт Мордовия и намерена транслировать на всю страну вместе с профильной комиссией Государственного Совета Российской Федерации.