Эксперт Лагода перечислил маркетинговые уловки при продаже лекарств

— Если вы часто заходите в разные аптеки, то можете заметить, что на витринах лежат одни и те же препараты. Дело в том, что компании заключают с аптеками договоры о расположении лекарств на «первой линии» — прямо возле глаз покупателя. Указывают и количество упаковок, которые должны стоять на полке, так что, если увидите четыре флакона сиропа от кашля, стоящих в один ряд, — не удивляйтесь, так прописано в договоре, — объяснил специалист.