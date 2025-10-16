Эксперт Лагода перечислил маркетинговые уловки при продаже лекарств

Фармацевтические компании активно используют маркетинговые стратегии для повышения продаж медикаментов, сообщил эксперт по продвижению лекарственных препаратов Никита Лагода. По его словам, большинство аптечных сетей обязуются размещать определенные медикаменты на первых линиях выкладки.
Компании оплачивают места на витрине, диктуют число выставленных упаковок и контролируют оформление рекламных материалов внутри аптек.
— Если вы часто заходите в разные аптеки, то можете заметить, что на витринах лежат одни и те же препараты. Дело в том, что компании заключают с аптеками договоры о расположении лекарств на «первой линии» — прямо возле глаз покупателя. Указывают и количество упаковок, которые должны стоять на полке, так что, если увидите четыре флакона сиропа от кашля, стоящих в один ряд, — не удивляйтесь, так прописано в договоре, — объяснил специалист.
Кроме того, производители регулярно выпускают обновленные версии препаратов с незначительными изменениями, используя приставки вроде «Форте», «Плюс», «Экспресс» и другие привлекательные названия. Это создает иллюзию новизны продукта, хотя основное действующее вещество зачастую остается прежним. Такие практики приводят к тому, что покупатели вынуждены переплачивать за товар.
Особое внимание уделяют управлению спросом через сокращение сроков хранения продукции. Например, раньше некоторые препараты имели пятилетний срок годности, теперь этот период уменьшили до трех лет, вынуждая чаще приобретать новый продукт. Еще одна уловка заключается в уменьшении количества таблеток в упаковке.
Эксперт в беседе с Life.ru призвал пациентов внимательно изучать информацию о лекарствах перед покупкой, сравнивая цены и аналоги, чтобы избежать попадания в маркетинговые сети производителей.
Лагода также объяснил, почему лечение сезонной простуды обходится дорого и как можно сэкономить. По его словам, следует покупать менее раскрученные медикаменты.