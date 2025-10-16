Причиной смерти ветерана Николая Кизюна назвали сердечный приступ

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Кизюн, по предварительным данным, мог умереть из-за сердечного приступа, сообщило Общероссийское общественное движение «Ветераны России».
Ранее стало известно, что генерал-полковник в отставке скончался в возрасте 97 лет. Ветеран был известен тем, что пожал руку президенту РФ Владимиру Путину на Параде Победы.
«Николай Фадеевич был человеком-эпохой и символом стойкости. Его жизнь — это воплощение служения Родине, которое он пронёс через все испытания. Ветеран был постоянным и неизменно почётным участником Парада Победы на Красной площади, олицетворяя связь поколений и несгибаемую волю победителей», — отметила организация в своём Telegram-канале.
Представители общественного движения назвали смерть Кизюна невосполнимой утратой. Организация выразила соболезнования его родным и близким, а также сослуживцам и всем, кто знал ветерана.