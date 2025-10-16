Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Причиной смерти ветерана Николая Кизюна назвали сердечный приступ

Движение «Ветераны России» назвало кончину Николая Кизюна невосполнимой утратой.

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Кизюн, по предварительным данным, мог умереть из-за сердечного приступа, сообщило Общероссийское общественное движение «Ветераны России».

Ранее стало известно, что генерал-полковник в отставке скончался в возрасте 97 лет. Ветеран был известен тем, что пожал руку президенту РФ Владимиру Путину на Параде Победы.

«Николай Фадеевич был человеком-эпохой и символом стойкости. Его жизнь — это воплощение служения Родине, которое он пронёс через все испытания. Ветеран был постоянным и неизменно почётным участником Парада Победы на Красной площади, олицетворяя связь поколений и несгибаемую волю победителей», — отметила организация в своём Telegram-канале.

Представители общественного движения назвали смерть Кизюна невосполнимой утратой. Организация выразила соболезнования его родным и близким, а также сослуживцам и всем, кто знал ветерана.