Причиной смерти ветерана Николая Кизюна назвали сердечный приступ

«Николай Фадеевич был человеком-эпохой и символом стойкости. Его жизнь — это воплощение служения Родине, которое он пронёс через все испытания. Ветеран был постоянным и неизменно почётным участником Парада Победы на Красной площади, олицетворяя связь поколений и несгибаемую волю победителей», — отметила организация в своём Telegram-канале.