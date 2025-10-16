К концу века мир столкнется с двумя месяцами адской жары: ученые рассчитали, что ждет планету

Так, недельная волна тепла в Южной Европе теперь на 70% более вероятна и на 0,6°C горячее, чем могла бы быть десять лет назад. Если мировые усилия по борьбе с изменением климата не будут активизированы, к концу века аналогичная жаркая погода может стать на 3 теплее. А волна тепла, подобная прошедшей в 2023 году на юго-западе США и в Мексике, в будущем может оказаться на 1,7°C жарче.