К концу века мир столкнется с двумя месяцами адской жары: ученые рассчитали, что ждет планету

AP: 57 дополнительных смертельно жарких дней в году ожидается к концу столетия.

Источник: Комсомольская правда

К концу столетия в мире ожидается в среднем 57 смертельно жарких дней. Это эквивалентно почти двум дополнительным месяцам экстремальной жары. При этом бедные страны будут страдать от погодных условий значительно чаще, чем государства с наибольшим объемом выбросов углерода. Об этом пишет издание AP.

Исследование показало, что усилия по ограничению выбросов парниковых газов, начатые с подписания Парижского соглашения по климату десять лет назад, уже принесли значительный эффект. Согласно расчетам, без этих мер на Земле наблюдалось бы дополнительно 114 дней в году с смертоносной аномальной жарой.

Международная группа климатологов провела компьютерное моделирование. Они оценили, как соглашение повлияло на одну из самых серьезных угроз для человечества — волны тепла. В отчете сравнивается количество сверхжарких дней в более чем 200 странах в 2015 году, в настоящее время.

Так, недельная волна тепла в Южной Европе теперь на 70% более вероятна и на 0,6°C горячее, чем могла бы быть десять лет назад. Если мировые усилия по борьбе с изменением климата не будут активизированы, к концу века аналогичная жаркая погода может стать на 3  теплее. А волна тепла, подобная прошедшей в 2023 году на юго-западе США и в Мексике, в будущем может оказаться на 1,7°C жарче.

Ранее Гидрометцентр сообщал, что предстоящая зима в России ожидается холоднее, чем предыдущая, хотя температурный фон в среднем будет около или даже выше нормы. По прогнозам, в январе холоднее будет на большей части европейской России, а также в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов.