Пенсионер Еременко заявил, что власти Латвии хотели бы выгнать всех русскоязычных

Латвийские власти хотели бы депортировать всех русскоязычных жителей страны. Об этом заявил выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер Григорий Еременко.

Он также отметил, что получил российский паспорт за полчаса. В России пенсионер хочет поехать в Псковскую область и заняться рыбалкой.

— Власти Латвии, мне кажется, хотели бы выдворить из страны всех граждан России и русскоязычных, они для этого даже специально законы придумали. Русские стали неугодными, — признался Еременко в беседе с РИА Новости.

Латвийские власти обязали более 800 россиян уехать из республики до 13 октября, так как им не удалось подтвердить свое знание национального языка и пройти обязательную проверку безопасности.

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что власти уже разработали комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории страны россиян, депортированных из Латвии.

Позже в Госдуме посоветовали правительству РФ проработать «действенные меры, в том числе экономического характера» в отношении Латвии в ответ на депортацию 841 гражданина России.

