Заплатил миллионы за невыполненный ремонт дорог: экс-чиновника осудят за взятки и превышение полномочий

Кроме того, обвиняемый подписал фиктивные акты выполненных работ по муниципальным контрактам на ремонт дорожного покрытия на улицах Ленина, Журавлиная и Чеверева. Это повлекло необоснованную оплату из местного бюджета фактически невыполненных работ на общую сумму в более чем 4,5 миллиона рублей.