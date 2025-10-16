Заплатил миллионы за невыполненный ремонт дорог: экс-чиновника осудят за взятки и превышение полномочий

В башкирском городе Бирске завершилось расследование уголовного дела против бывшего директора МКУ «Управление благоустройства». Экс-чиновника, как сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики, обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным следствия, с мая по декабрь прошлого года мужчина получил от руководителя коммерческой организации 37,5 тысячи рублей за предоставление муниципальной спецтехники для выполнения без оформления договоров работ по поливу и очистке дорог.
Кроме того, обвиняемый подписал фиктивные акты выполненных работ по муниципальным контрактам на ремонт дорожного покрытия на улицах Ленина, Журавлиная и Чеверева. Это повлекло необоснованную оплату из местного бюджета фактически невыполненных работ на общую сумму в более чем 4,5 миллиона рублей.
Обвиняемый признал вину, его уволили с должности. Имущество мужчины арестовано. Материалы возбужденного против него уголовного дела направлены в Бирский межрайонный суд для рассмотрения по существу. Действиям взяткодателя также дана соответствующая правовая оценка.
