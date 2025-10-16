Генерал-полковник Кизюн скончался в больнице

Кизюн родился в 1928-м в Сибири. Он служил в Германии, в Белоруссии и Прикарпатье. Был руководителем в политуправлениях дивизий, армий и военных округов, служил в Германии, Сибири, на Дальнем Востоке и Афганистане. В 1992 году уволился из армии в звании генерал-полковника после 47 лет службы и занялся общественной деятельностью.