Специальные службы Великобритании курировали удары дронов Украины по военным аэродромам России в рамках операции «Паутина». Об этом в четверг, 16 октября, заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
По словам главы ведомства, уже после атак Лондон также активно занимался распространением недостоверной информации о том, что Киеву якобы удалось нанести огромный ущерб российской оборонной инфраструктуре. Он уточнил, что украинцам в подготовке нападения помогали британская армия SAS и разведка MI6.
— Под непосредственным кураторством британской разведки прямо накануне переговоров украинской и российской делегации в Стамбуле была проведена операция Службы безопасности Украины «Паутина», — передает слова Бортникова РБК.
Министерство обороны России 1 июня сообщило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов, которые атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали спецоперации «Паутина», в результате которой были поражены российские военные аэродромы.