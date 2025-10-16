Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бортников: Британия курировала масштабные атаки Украины на аэродромы России

Специальные службы Великобритании курировали удары дронов Украины по военным аэродромам России в рамках операции «Паутина». Об этом в четверг, 16 октября, заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

Специальные службы Великобритании курировали удары дронов Украины по военным аэродромам России в рамках операции «Паутина». Об этом в четверг, 16 октября, заявил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.

По словам главы ведомства, уже после атак Лондон также активно занимался распространением недостоверной информации о том, что Киеву якобы удалось нанести огромный ущерб российской оборонной инфраструктуре. Он уточнил, что украинцам в подготовке нападения помогали британская армия SAS и разведка MI6.

— Под непосредственным кураторством британской разведки прямо накануне переговоров украинской и российской делегации в Стамбуле была проведена операция Службы безопасности Украины «Паутина», — передает слова Бортникова РБК.

Министерство обороны России 1 июня сообщило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов, которые атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали спецоперации «Паутина», в результате которой были поражены российские военные аэродромы.

Узнать больше по теме
Александр Бортников: биография главы ФСБ и того, кто много лет противостоит терроризму
Для существования любого государства необходимо множество служб. И если от вторжения вражеских войск Россию защищают армия и флот, то с опасными преступниками и террористами внутри вопрос обстоит иначе. Александр Бортников возглавляет Федеральную службу безопасности уже более 15 лет. Собрали главное из его биографии на пути к столь важному и высокому посту.
Читать дальше