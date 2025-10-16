«Тройка» с изображением Национального космического центра выпущена в Москве

«Новая космическая “Тройка” появилась в продаже. На карте изобразили Национальный космический центр, который в День города открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин», — говорится в сообщении.
Приобрести карту можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро на станциях «Маяковская» и «Трубная», в интернет-магазине метро, а также на маркетплейсах.
«В этом году мы вместе с “Роскосмосом” реализовали несколько важных проектов. С космодрома Байконур стартовала ракета с юбилейным логотипом Московского метрополитена, а на Большой кольцевой линии начал курсировать тематический поезд “Роскосмос”. Теперь выпустили новую карту “Тройка”, которую посвятили открытию Национального космического центра», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.