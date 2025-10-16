«Тройка» с изображением Национального космического центра выпущена в Москве

«В этом году мы вместе с “Роскосмосом” реализовали несколько важных проектов. С космодрома Байконур стартовала ракета с юбилейным логотипом Московского метрополитена, а на Большой кольцевой линии начал курсировать тематический поезд “Роскосмос”. Теперь выпустили новую карту “Тройка”, которую посвятили открытию Национального космического центра», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.