«Вранье перешло предел»: уволивший чиновника матом самарский губернатор объяснил свой поступок

Процедура увольнения находится в стадии оформления: она зависит, в том числе, от подтверждения дееспособности экс-чиновника. «У меня есть полномочия представить главу в местное муниципальное собрание к увольнению и порекомендовать главе написать заявление по собственному желанию. Этот путь документально мы еще проходим, он зависит и от того, как быстро будет признано, что наш бывший коллега дееспособен, не болеет. После процедура будет завершена», — заявил Федорищев.