«Вранье перешло предел»: уволивший чиновника матом самарский губернатор объяснил свой поступок

Федорищев рассказал почему уволил Жидкова.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уволил с поста главы Кинельского района Юрия Жидкова после инцидента с памятным камнем. Изначально новость об увольнении не стала столь резонансной. Однако в сеть попало видео с инспекционной поездки губернатора, в котором Федорищев резко высказался в адрес Жидкова, используя нецензурную лексику.
Как пояснил журналистам глава региона, дисциплинарные решения в отношении Жидкова были приняты из-за недопустимого уровня лжи и недостатка управленческой дисциплины. Что еще сказал Федорищев — в материале URA.RU.
Уволил Жидкова из-за лжи.
Как заявил глава региона, решение об увольнении Жидкова было связано не с отдельным эпизодом, а с системными нарушениями и ложью со стороны руководства района. «Дело не в камне, дело во вранье. Людям врать нельзя, себе врать нельзя. Когда вранье перешло предел, который нельзя нарушать, тогда и было принято решение», — заявил Федорищев в эфире программы ЧЭЗ.
Не общался и не извинялся.
Не общался с Жидковым лично.
Федорищев сообщил, что не общался с Жидковым лично после инцидента. По его словам, все необходимое взаимодействие осуществлялось через министра здравоохранения по его поручению.
Федорищев извинился за матерное видео.
Федорищев подчеркнул, что не считает допустимой форму общения, попавшую на видео, и отметил, что принес извинения не Жидкову, а всем, кто видел неотцензурированную запись. «Я не извинялся перед господином Жидковым, я извинялся перед всеми, кто видел видео в нецензурной версии. Действительно, это неприемлемо», — заявил глава региона.
Множество кадровых решений.
В эфире программы губернатор также рассказал о недостатке кадров в органах власти Самарской области, который возник после его назначения и был обусловлен многочисленными задержаниями высокопоставленных чиновников, включая председателя правительства, министров строительства, транспорта и финансов. Федорищев отметил, что за полтора года ему пришлось принять множество кадровых решений, чтобы восстановить управляемость региона.
Он пояснил, что оперативное и жесткое руководство стало вынужденной мерой для наведения порядка. «Много кадровых решений приходилось принимать за короткое время. Плюс отсутствие большого количества руководителей повлияло на дисциплину в коллективе. Мы ее сейчас устраиваем», — отметил Федорищев.
Процедура увольнения Жидкова находится в стадии оформления.
Процедура увольнения находится в стадии оформления: она зависит, в том числе, от подтверждения дееспособности экс-чиновника. «У меня есть полномочия представить главу в местное муниципальное собрание к увольнению и порекомендовать главе написать заявление по собственному желанию. Этот путь документально мы еще проходим, он зависит и от того, как быстро будет признано, что наш бывший коллега дееспособен, не болеет. После процедура будет завершена», — заявил Федорищев.
Деньги у района на решение поставленных вами задач были.
Губернатор уточнил, что в районе имелись все необходимые средства для выполнения задач, определенных жителями в рамках пятилетней программы развития. «Мы идем не от поставленных губернатором задач, а от наказов жителей. Сформирована программа социально-экономического развития на пятилетку. Выросли на 30% средства которые мы доводим до муниципальных образований. Поэтому — да, средства были», — сообщил Федорищев.
Скандальная видеозапись попала в сеть из-за ошибки пресс-службы.
Видеозапись скандального совещания, по словам Федорищева, попала в сеть из-за ошибки пресс-службы: «сырые» материалы были отправлены журналистам, один из которых, не дождавшись официальной версии, поделился видео с telegram-каналом. После этого региональные власти были вынуждены выложить полную версию для пояснения контекста.