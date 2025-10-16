Минобразования Беларуси утвердило специальности для поступления без экзаменов

Министерством образования Беларуси утверждены специальности общего высшего и специального высшего образования для поступления одаренных школьников без экзаменов. Это регламентирует соответствующее постановление министерства (№ 153 от 28 августа 2025-го), опубликованное Национальным правовым интернет-порталом.
Без экзаменов смогут поступать одаренные дети, которые освоили программы дополнительного образования Национального детского технопарка. Поступление на смежные специальности станет доступно для учеников 15 образовательных программ технопарка. Так, это будут обучавшиеся на «Авиакосмических технологиях», «Архитектуре и дизайне», «Биотехнологиях», «Виртуальной и дополненной реальности», «Зеленой химии» и других специальностях.
Еще документ утвердил инструкцию о проведении собеседования с иностранными абитуриентами, а также лицами без гражданства. Закреплен порядок проведения собеседования с выпускниками профильных классов профнаправленности, собеседований с учениками, учившихся в Национальном детском технопарке.
Документ вступил в силе.
