Минобразования Беларуси утвердило специальности для поступления без экзаменов

Без экзаменов смогут поступать одаренные дети, которые освоили программы дополнительного образования Национального детского технопарка. Поступление на смежные специальности станет доступно для учеников 15 образовательных программ технопарка. Так, это будут обучавшиеся на «Авиакосмических технологиях», «Архитектуре и дизайне», «Биотехнологиях», «Виртуальной и дополненной реальности», «Зеленой химии» и других специальностях.